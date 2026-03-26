Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также цеху производства дистанционно управляемых катеров, заявили в Минобороны России в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 153 районах.