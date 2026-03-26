В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранены женщина и ребенок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в результате удара по частному дому в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки вражеского дрона ранены 7-летняя девочка и ее мама. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, ее маме - баротравму", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max вечером в четверг.