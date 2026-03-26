В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранены женщина и ребенок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в результате удара по частному дому в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки вражеского дрона ранены 7-летняя девочка и ее мама. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, ее маме - баротравму", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max вечером в четверг.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 марта 2026 года Военная операция на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });