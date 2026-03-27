Гладков сообщил об одном погибшем и двоих раненных в результате атак БПЛА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА один человек погиб и двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе дрон атаковал машину в селе Маломихайловка, на месте погиб мужчина.

В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара дрона по "ГАЗели" водитель получил осколочные ранения живота. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где он будет лечиться. Его машина повреждена.

В городе Грайворон при отражении атаки дрона боец "Орлана" получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ, затем его переведут лечиться в Белгород.