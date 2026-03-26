В аэропорту Ижевска сняты ограничения

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропорту Ижевска сняты, сообщает госкомитет по делам ГО и ЧС Удмуртии.

"На территории международного аэропорта Ижевска им. М.Т. Калашникова объявлен отбой сигнала "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты", - говорится в сообщении.

Гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщил в своем канале в мессенджере Mах, что ограничения не вызвали последствий для выполнения рейсов.

О приостановке работы аэропорта сообщалось вечером в четверг.