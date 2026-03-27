Генпрокурор РФ представит в Хабаровске нового заместителя по Дальнему Востоку

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Хабаровск, где проведет ряд встреч и совещание; в ходе него он представит своего заместителя Виктора Мельника, который будет курировать Дальневосточный федеральный округ, сообщает Генпрокуратура.

"Ключевым событием рабочей поездки главы надзорного ведомства станет представление коллективу управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, руководителям подразделений Генпрокуратуры России, прокурорам входящих в округ субъектов РФ и приравненным к ним специализированным прокурорам своего заместителя Виктора Мельника", - сказано в сообщении.

Ранее Мельник занимал должность прокурора Санкт-Петербурга. В четверг был обнародован указ президента РФ о его назначении на должность замгенпрокурора РФ по ДФО. Бывший замгенпрокурора Дмитрий Демешин в мае 2024 года стал главой Хабаровского края.

Поездку в Хабаровск Гуцан начал с посещения мемориального комплекса на площади Славы, где возложил венок к Вечному огню у Памятной стены героям Великой Отечественной войны и почтил память воинов-дальневосточников.

