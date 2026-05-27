Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Липецке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в частном доме в Липецке стали три человека, сообщили в МЧС РФ.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего", - говорится в сообщении ведомства.

Обнаружены тела еще двух погибших, одним из которых был ребенок.

В МЧС отметили, что пожар полностью потушен, работы по разбору конструкций закончены.

Накануне сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в частном жилом доме в СНТ "Речное" на улице Садовый тупик. В результате были разрушены конструкции дома, поврежден автомобиль, наблюдались очаговые горения. По предварительным данным, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа.