Поиск

В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Из-за введения временных ограничений на на использование воздушного пространства в некоторых районов Краснодарского края может измениться расписание рейсов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации в среду.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края (...) В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.

Ранее приостановил работу аэропорт Волгограда.

Краснодарский край Краснодар Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Липецке

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

 Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

Путин нанесет госвизит в Казахстан

 Путин нанесет госвизит в Казахстан

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9590 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2340 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов