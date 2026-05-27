В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Из-за введения временных ограничений на на использование воздушного пространства в некоторых районов Краснодарского края может измениться расписание рейсов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации в среду.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края (...) В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.
Ранее приостановил работу аэропорт Волгограда.