В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Из-за введения временных ограничений на на использование воздушного пространства в некоторых районов Краснодарского края может измениться расписание рейсов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации в среду.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края (...) В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.

Ранее приостановил работу аэропорт Волгограда.