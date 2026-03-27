Запорожская область частично обесточена

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В Запорожской области массовое отключение электроэнергии в отдельных районах области", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, перебои с электроснабжением связаны с дефицитом мощности в электросети, образовавшемуся из-за украинских атак на высоковольтное оборудование.

Бригады специалистов ведут аварийно-восстановительные работы, заключил он.