Задержаны вице-мэр Сочи и двое руководителей департаментов горадминистрации

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вице-мэр Сочи, директор правового департамента и руководитель департамента муниципального земельного контроля горадминистрации задержаны, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Краснодарского края в пятницу.

"Задержаны заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Они задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.