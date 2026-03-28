Глава департамента администрации Сочи взят под домашний арест по делу о взятке

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения для директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева по делу о посредничестве во взяточничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Рассмотрев представленные материалы, приняв во внимание доводы о том, что Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, суд удовлетворил заявленное ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, к Рябцеву обратился его коллега из другого департамента администрации Сочи с просьбой содействовать в предоставлении земельного участка третьему лицу в безвозмездное пользование, на что тот согласился.

"Тогда, как считает следствие, у обвиняемого возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве. Он сообщил о необходимости передачи ему 3,5 млн руб. для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации г.-к. Сочи. В момент передачи денег Рябцев был задержан", - говорится в сообщении.

Накануне в правоохранительных органах Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что задержаны вице-мэр Сочи, директор правового департамента и руководитель департамента муниципального земельного контроля горадминистрации. "Задержаны заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Они задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий", - сказал собеседник агентства.

