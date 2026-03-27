Минтранс РФ разработал систему оценки рисков эксплуатации грузовых морских и речных судов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающего систему оценки грузовых морских и речных судов по категориям риска судна и его эксплуатации на внутренних водных путях.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 16 апреля.

"Нововведение коснется перевозчиков грузов, которые по своим физико-химическим характеристикам не являются опасными, например, стройматериалы, металлоизделия, контейнеры. Теперь к каждому судну будет применяться бальная система оценки риска", - поясняли в министерстве.

Согласно сообщению Минтранса, система учитывает параметры судна, историю инцидентов, а также серьезность возможных последствий, если на судне нарушены обязательные требования безопасности судоходства и мореплавания.

"Такие перевозки являются массовыми, поэтому требуют соблюдения технических регламентов безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта. Новый проект постановления позволит обеспечить единый, прозрачный подход к оценке возможных рисков в рамках деятельности на внутренних водных путях", - отмечает министерство.