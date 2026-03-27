В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга работают над обеспечением работы такси и мобильной связи в дни проведения Международного экономического форума с 3 по 6 июня, сообщил в своих соцсетях вице-губернатор Валерий Москаленко в пятницу.

"Отрабатываем с федеральными структурами вопросы качества связи и работы сервисов такси в дни Форума. На эти вопросы обращают внимание горожане. В связке с федеральными структурами работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между безопасностью и комфортом", - сказал Москаленко.

Он добавил, что также решаются вопросы бесперебойной работы всей городской инфраструктуры.

"В рамках рабочей группы, в которую традиционно входят представители всех задействованных федеральных и региональных ведомств, координируем реализацию обеспечивающих мероприятий, связанных с логистикой, транспортной доступностью и благоустройством территорий, прилегающих к основным площадкам проведения мероприятий ПМЭФ, мерами эпидемиологической безопасности, подготовкой городской инфраструктуры", - рассказал Москаленко.

Также продолжается работа над концепцией городского стенда, изучаются предложения бизнеса и профильных комитетов по наполнению экспозиционно-деловой зоны города.

В связи с атаками БПЛА в Петербурге периодически вводятся ограничения мобильной связи.