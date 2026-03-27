Лавров пообещал, что МИД будет содействовать профессиональной подготовке участников СВО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел будет содействовать организации обучения и профессиональной переподготовки участников Специальной военной операции, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

"Наше министерство, наши учебные заведения будут и впредь всемерно содействовать организации обучения, профессиональной переподготовке ветеранов и участников Специальной военной операции", - сказал Лавров, выступая на церемонии вручения дипломов ветеранам СВО.

Как отметил министр, обращаясь в ветеранам, теперь их опыт "вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни россиян".

"И, конечно, и я, и мои коллеги в министерстве всегда открыты к диалогу с вами по самому широкому кругу вопросов которые могут вас интересовать в процессе новой профессиональной деятельности", - добавил Лавров, обращаясь к ветеранам.

В фонд "Защитники Отечества" поступило более 22 тыс. обращений от участников спецоперации с просьбой помочь в трудоустройстве, сообщила в свою очередь председатель фонда, статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

"Одной из задач фонда "Защитники Отечества" является трудоустройство наших героев. Есть такой запрос: более 22 тысяч обращений к нам поступило именно с просьбой посодействовать в возможности в дальнейшем быть полезным государству, трудоустроится", - сказала Цивилева.

По словам замминистра, выпускники программы переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" смогут занять руководящие должности в органах исполнительной и законодательной власти в своих регионах.

"Президент сказал, что мы формируем новые элиты и сейчас вы становитесь таковыми. Всё больше участников специальной военной операции встают во главу и становятся управленцам", - добавила Цивилева.

МГИМО МИД Сергей Лавров
