ФАС начала проверку по следам публикаций о подорожании моторных масел

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям автомобильных масел по поводу цен на их продукцию, сообщило ведомство. Анализ рынка проводится после публикаций о подорожании моторных масел.

"До 10 апреля производители должны предоставить в ФАС информацию об объемах производства автомасел, а также данные о поставках этой продукции на российский рынок и экспорт в период с 1 января по 30 марта текущего года", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, производители должны предоставить в службу информацию о порядке формирования цены.