Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, ФАС, "Петербургской биржи", отраслевых компаний поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка, сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен. При этом позитивным фактором остается высокая востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках.

Особое внимание было уделено задаче, поставленной президентом России, - не допустить роста цен на топливо внутри страны выше заложенных прогнозов. Минэнерго доложило о текущей ситуации на внутреннем рынке топлива: объемы переработки нефти сохраняются на уровне марта 2025 года, что позволяет обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов.

Отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны.

Ранее источники "Интерфакса", знакомые с итогами совещания, говорили, что запрет решено ввести с 1 апреля, но конкретные сроки не обсуждались. Один из источников полагает, что запрет будет введен сроком до трех месяцев. Между тем, действующее постановление правительства от 31 января 2026 года предполагает запрет до 31 июля текущего года на вывоз всех видов бензина, дизтоплива, судового топлива и прочих газойлей. При этом сделано исключение для НПЗ, переработавших в 2022 году свыше 1 млн т нефти (эта категория называется "производители" - ИФ), в том числе по межправсоглашениям. Из запрета был сделан еще ряд исключений. Ранее правительство меняло сроки запретов и категории тех, в адрес кого они применялись, поправками в действующие документы.

Новак на коллегии Минэнерго 25 марта заявил, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса. Днем позже глава "Газпром нефти" Александр Дюков согласился, что запрет на экспорт бензина надо ввести сроком на 2-3 месяца. "Да, на 2-3 месяца такой запрет необходим, потому что мы видим значительный рост мировых цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Для того, чтобы не произошло "вымывания" бензина с рынка России на внешние рынки, где его сейчас можно реализовывать по высоким ценам, нужен такой запрет", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП.