США готовы обеспечивать судоходства в Ормузском проливе наряду с другими странами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США готовы стать участниками плана по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, и необязательно должны эти усилия возглавлять, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сказал это журналистам перед отлетом в Вашингтон из Парижа, где принимал участие в министерском заседании G7.

"США готовы присоединиться. Нам не обязательно возглавлять этот план, но мы готовы в нем участвовать", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что страны мира "многим рискуют и должны внести вклад в усилия, чтобы гарантировать, что ни Ормузский пролив, ни какие-либо другие международные пути не оставались под контролем какой-то отдельной страны".

"Похоже, эта концепция (совместного обеспечения безопасности Ормузского пролива - ИФ) встречает широкую поддержку", - отметил госсекретарь США. По его словам, "Великобритания играет заметную роль в ее продвижении, но и другие страны тоже участвуют".

Ввиду обострения ситуации вокруг Ирана "Группа семи" приступила к обеспечению плана свободного судоходства в Ормузском проливе. Стратегия включает создание международной коалиции для защиты, использование нефтяных резервов для стабилизации цен, перемирие и возможные дипломатические переговоры, чтобы разблокировать этот стратегический коридор, через который проходит 20% мировой нефти.