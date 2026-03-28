Ребенок погиб и трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ на регион.

"В Ярославской области отражена атака - силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в мессенджере Мах в субботу.

Евраев отметил, что близким пострадавших власти окажут необходимую помощь и в полном объеме предоставят выплаты.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Ярославскую область.