Ограничения в аэропорту Ярославля сняты

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля сняты, сообщила Росавиация в своем канале в Мах в субботу.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

О введении ограничений сообщалось около часа ночи.

В свою очередь губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром в субботу сообщил, что в регионе нейтрализовано более 30 украинских дронов. Как он написал в мессенджере Мах, при атаке беспилотников на регион погиб ребенок и ранены трое взрослых.