Сильные дожди привели к размыву берегов на двух реках в Дагестане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют заторы на водоемах в Дагестане и другие последствия сильных дождей, накрывших регион, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

"Обильные дожди привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка, а также к осложнению гидрологической обстановки в столице республики. С раннего утра специалисты министерства природных ресурсов и экологии РД совместно с сотрудниками подведомственных организаций ликвидируют заторы на водоемах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы ведутся в усиленном режиме, чтобы восстановить беспрепятственный сток воды. Ситуацию на месте контролирует глава Минприроды республики Ратмир Расулов.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах Дагестана. Из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана. Кроме этого, подтоплены некоторые улицы и два десятка частных домов в Махачкале и других населенных пунктах республики.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.