Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую область, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он на брифинге в субботу.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - заявил Цимлянский.

По его данным, около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.