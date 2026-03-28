Российские военные взяли под контроль населенный пункт Брусовка в ДНР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Брусовка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Брусовка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

В ходе боев военнослужащими из состава группировки "Запад" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман (ДНР), Боровая и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военных, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" в течение суток продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Копани, Воздвижевка, Долинка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области.

Здесь противник потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня и два орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Малая Корчаковка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Покаляное и Верхняя Писаревка.

Тут потери ВСУ составили свыше 195 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ижевка, Куртовка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - сообщает ведомство.

В зоне ответственности группировки противник потерял до 130 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Войска группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют, Торское (ДНР) и Новоподгородное Днепропетровской области, сказано в сводке.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военных, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Преображенка, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, пять станций РЭБ, РЛС AN/TPQ-36, три склада материальных средств и склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны РФ.