Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 148 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль село Брусовка в ДНР.