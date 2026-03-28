Один человек погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, шестеро пострадали в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Погибла мирная жительница, еще шесть человек получили ранения", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, в результате обстрела села Любимовка погибла женщина 1955 года рождения, ранения получил мужчина 1953 года рождения.

В Новой Каховке пострадали четыре мужчины в результате обстрела. Еще одна женщина получила ранения в Горностаевке. Пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в селе Благовещенка после удара БПЛА ВСУ начался пожар на территории зернохранилища, в котором находились 700 тонн зерна. Также сгорели два грузовика. Сейчас пожар потушили, обошлось без пострадавших.