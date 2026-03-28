Суд в Туле рассмотрит дело о нападении подростков на местных жителей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых молодых людей, обвиняемых в хулиганстве и насилии к гражданам, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Следствием установлено, что пятеро местных жителей в возрасте от 15 до 18 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, в сентябре 2024 года в районе улице Металлургов напали на четверых мужчин, распылив им в глаза перцовый баллончик и нанеся множественные удары по голове и телу", - говорится в сообщении.

О происшествии стало известно из социальных сетей.

Все фигуранты были доставлены в следственный отдел, где в ходе допроса признали свою вину. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.