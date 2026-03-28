Меликов отметил, что проблемы с водоотведением в Дагестане осложнены незаконной застройкой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - К массовым подтоплениям в Дагестане привели рекордный объем выпавших осадков и проблемы с водоотведением, усугубившиеся из-за незаконной застройки, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Выпавший объем осадков в ряде территорий превышает 50 мм. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы. Также есть проблема с водоотведением. Подтопления, произошедшие возле жилых домов, можно было бы решить путем водоотвода, но мы не можем сделать этого, потому что водостоки переполнены. Опять та же проблема, которая у нас годами усугубляется - это незаконная застройка, в том числе охранных зон", - сказал Меликов в субботу журналистам.

Глава республики обратился к бизнесу с просьбой не поднимать цены на питьевую бутилированную воду. По его словам, нуждающимся организован подвоз воды.

Также Меликов поблагодарил глав соседних регионов за готовность оказать помощь Дагестану в ликвидации последствий непогоды.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.