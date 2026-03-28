РЖД скорректирует движение поездов из-за непогоды в Дагестане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Непогода спровоцировала приостановку движения на нескольких участках железнодорожных путей в Дагестане, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ярыкса произошел подмыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений по двум путям станции Хасав-Юрт. Движение поездов на участке Хасав-Юрт - Кади-Юрт приостановлено. На данном участке курсирует одна пара пассажирских поездов дальнего следования. Также в связи с погодными условиями произошло подтопление путей на станции Тарки. Движение поездов на станции приостановлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что поезд №85 Москва - Дербент задерживается на 2,5 часа. Пассажиров поездов №85 и №86 Дербент - Москва на участке Махачкала - Манас перевезут автобусами.

Кроме того, отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала - Дербент, маршрут следования пяти пригородных поездов на участках Дербент - Махачкала и Дербент - Хасав-Юрт сокращен до станции Манас.

Как сообщалось, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.

 Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

 Режим ЧС ввели в Махачкале из-за непогоды

