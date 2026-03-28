Режим ЧС ввели в Махачкале из-за непогоды

Паводок реки Черкес-озень в окрестностях поселка Новый Хушет под Махачкалой Фото: РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти Махачкалы ввели режим ЧС в городе из-за последствий обильных осадков, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"Службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по республики сообщили, что спасатели эвакуируют людей из опасных участков.

"На улице Заречная из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено 4 человека. На улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения", - говорится в сообщении.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах Дагестана. Из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана. Кроме этого, подтоплены некоторые улицы и два десятка частных домов в Махачкале и других населенных пунктах республики.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.

