В Махачкале, Дербенте и Хасавюрте возникли перебои с водоснабжением

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой, сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В ряде районов городов наблюдаются перебои, а также полное отсутствие холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения. Данная ситуация связана с отсутствием электроснабжения, необходимого для работы насосного оборудования и объектов коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временно приостановлена подача воды и тепла в жилые дома и соцобъекты, специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и поэтапному восстановлению подачи коммунальных ресурсов.

"Просим жителей сохранять спокойствие, по возможности экономно расходовать имеющиеся запасы воды и учитывать сложившуюся ситуацию в повседневной деятельности. О сроках полного восстановления водо- и теплоснабжения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. По данным республиканского управления МЧС, спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных участков.

Как сообщалось, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах Дагестана. Из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана. Кроме этого, подтоплены некоторые улицы и два десятка частных домов в Махачкале и других населенных пунктах республики.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.