Атака БПЛА совершена на промпредприятие в Тольятти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти утром в воскресенье, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Глава региона напомнил о запрете на съемку БПЛА и последствий их применений.