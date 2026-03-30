СК РФ начнет расследование атак украинских вооруженных формирований против мирных жителей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) Российской Федерации объявил о начале расследования преступных действий украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители в нескольких регионах России.

"Следственный комитет России будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей нескольких регионов России", - говорится в сообщении.

По данным СК, в Белгородской области в результате атак дронов погибли два человека, еще девять получили ранения. В Ярославской области в результате удара БПЛА погиб несовершеннолетний, а его родители получили тяжелые травмы. Также одна женщина была ранена.

В Запорожской области, в селе Бурчак, из-за удара БПЛА по гражданскому автомобилю погибла женщина, ее муж и ребенок пострадали. В Энергодаре два мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ. В Херсонской области обстрелы привели к гибели одной женщины и ранениям шести человек.

В Донецкой Народной Республике от украинской агрессии пострадали четыре мирных жителя, включая несовершеннолетнего. В Брянской области в результате атаки ВСУ был ранен мужчина, а в селе Курковичи два человека получили ранения.

Следователи СК России намерены установить все обстоятельства произошедшего и выявить лиц, причастных к совершению этих преступлений, добавили в ведомстве.