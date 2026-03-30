Правительство рассмотрит законопроекты о криптовалюте и ответственности за незаконный майнинг

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в понедельник рассмотрит проект закона "О цифровой валюте и цифровых правах" и связанные с ним проекты "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и "О внесении изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях".

Законопроекты направлены на установление комплексного регулирования отношений, возникающих при организации обращения и обращении цифровых валют и цифровых прав в РФ, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ЦБ РФ рассчитывает, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию Госдумы, то есть к лету, говорила на прошлой неделе директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева.

"К концу года возможно будет совершение первых операций в легальной плоскости. И соответственно, Банк России готов все необходимые нормативно-правовые акты во второй половине года, после выхода закона, издать для того, чтобы участники могли опереться, и полностью были прозрачны и понятны условия во всех отношениях", - отметила Лозгачева.

По ее словам, предполагается, что у криптообменников будет достаточно простая лицензия. Участники должны будут соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), деловой репутации. Каких-то других избыточно жестких требований не предполагается.

Отдельный вид лицензий будет у криптодепозитариев, потому что этот вид деятельности связан с определенной спецификой управления и рисками кибербезопасности, информзащиты.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Также на заседании в понедельник правительство рассмотрит проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" (в части установления уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры). Законопроект направлен на повышение прозрачности майнингового сектора, а также на защиту прав и интересов инвесторов, сказано в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Проект, который Минюст публиковал в конце прошлого года, предусматривает наказание за нелегальный майнинг криптовалюты штрафом до 1,5 млн рублей либо двумя годами принудительных работ, а при получении особо крупного дохода или в составе организованной группы - лишением свободы до пяти лет.

Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар

Две женщины пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России

Режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске из-за непогоды

Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления в Дагестане

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Режим ЧС введен в Чечне из-за непогоды
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1187 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
