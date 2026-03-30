Горячая линия оказания помощи открыта в связи с атакой БПЛА на Ростовскую область

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию по причине массированной атаки БПЛА на Таганрог.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (928) 279-55-21", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи.