Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Туве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на понедельник в Кызылском районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 20:26 по Москве в воскресенье (00:26 по местному времени в понедельник) землетрясения находился в 56 км к северо-востоку от Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,2 балла по шкале MSK-64.

ГУ МЧС России по региону сообщает, что объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар

Две женщины пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России

Режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске из-за непогоды

Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления в Дагестане

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Режим ЧС введен в Чечне из-за непогоды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1194 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
