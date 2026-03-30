Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Туве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в ночь на понедельник в Кызылском районе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 20:26 по Москве в воскресенье (00:26 по местному времени в понедельник) землетрясения находился в 56 км к северо-востоку от Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,2 балла по шкале MSK-64.

ГУ МЧС России по региону сообщает, что объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.