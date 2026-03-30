Беспилотник ВМС США провел разведку вблизи иранского побережья в Персидском заливе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США провел длительный полет над Персидским заливом вблизи иранского побережья, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив, где начал курсировать вдоль побережья Ирана.

Полет проводился на высоте примерно 4,4 км вблизи острова Харк и порта Бушир, где расположены крупные объекты иранской нефтегазовой промышленности.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.