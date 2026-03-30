Минобороны сообщило, что попытки атак ВСУ сорваны в Запорожье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали попытки атак украинских вооружённых формирований в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе воздушной разведки подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" своевременно вскрыли передвижение бронетехники ВСУ, предпринявшей попытки контратаки на нескольких участках Запорожского фронта. Противник пытался скрытно перебросить подразделения на бронированной технике к переднему краю для перехода в атаку", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, "двигавшийся по маршруту бронированный автомобиль "Козак" был атакован засадным дроном и потерял ход, после чего бронемашину добили и полностью уничтожили повторными ударами FPV-дронов"".

"В это же время в режиме "свободной охоты" операторы группировки "Восток" выявили и уничтожили ещё одну ББМ (боевую бронированную машину - "ИФ") "Козак" и несколько бронеавтомобилей "Хамви". В результате точных попаданий была ликвидирована находившаяся в технике живая сила", - говорится в сообщении.

Ведомство также информирует о том, что "морпехи группировки войск "Центр" уничтожили диверсантов на добропольском направлении".

"Операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем 177-го полка морской пехоты группировки войск "Центр" уничтожили диверсионные группы противника на добропольском направлении", - сказано в сообщении.

О выдвижении малых групп противника в район выполнения боевых задач полка стало известно из данных радиоперехвата противника, который получили разведчики части, сообщает министерство обороны РФ.

Ведомство в понедельник распространило кадры этих ударов в Запорожской области и на добропольском направлении.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });