Более 10 квартир и свыше 20 домовладений повреждены при атаке БПЛА на Таганрог

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате атаки беспилотников на Таганрог повреждены 12 квартир и 27 частных домов.

"Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также 3 предприятия", - написала Камбулова в своем телеграм-канале.

По ее словам, дом на улице Свободы был эвакуирован: для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами, территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева.

Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий, добавила Камбулова.