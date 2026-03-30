Десять беспилотников сбиты над Воронежской областью минувшей ночью

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении десяти дронов в пяти районах и одном городском округе региона.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в мессенджере Мах.

Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Вследствие падения обломков БПЛА в одном из районов поврежден автомобиль, в городском округе после падения обломков возникло возгорание лесной подстилки, оно потушено.