Спикер парламента Монголии Учрал выдвинут на пост премьер-министра страны

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорын Учрал в понедельник был отстранен от должности по собственному желанию в связи с баллотированием на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте парламента.

По данным парламента, 27 марта депутаты приняли отставку по собственному желанию премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. В своем выступлении он сослался на сложную экономическую ситуацию в стране, а также на политическое давление. Занданшатар будет исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.

В понедельник спикер парламента Учрал подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с его выдвижением на пост премьер-министра Монгольской народной партией (правящая левоцентристская политическая партия). Более 80% депутатов проголосовали положительно.

"Постановляется освободить члена Великого государственного хурала Ням-Осорына Учрала от обязанностей председателя, (...) и до избрания нового председателя обязанности (...) будет исполнять заместитель председателя Великого государственного хурала Жадамбын Бат-Эрдэнэ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2025 года после четырех месяцев работы премьер-министр Занданшатар уже был отстранен от должности в связи, как утверждалось, с нарушением чиновником некоторых положений Конституции Монголии и злоупотреблением полномочиями. Позднее на решение парламента наложил вето президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, а Конституционный суд Монголии признал резолюцию незаконной. В конечном счете Занданшатар сохранил пост.

За девять месяцев работы премьер-министра экспорт угля увеличился в три раза, вырос ВВП страны, а валютные резервы впервые в истории достигли $7,1 млрд. Кроме того, правительство Занданшатара с целью сокращения бюджетных расходов запустило реформу государственной службы, значительно сократив численность госслужащих и упразднив дублирующие структуры. Экономия бюджета составила 2,3 трлн тугриков ($644 млн).