Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне скачка цен на алюминий (локально рост стоимости металла достигал 6% по отношению к пятнице), а также очередного витка повышения мировых цен на нефть из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2809,61 пункта (+0,72%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,8%.

Подорожали акции "Русала" (+4,8%), "Татнефти" (+2,5%), "Роснефти" (+1,9%), "Газпрома" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%) и Сбербанка (+0,5%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,6%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "Полюса" (-0,2%).

Завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminium (EGA) в ОАЭ получил значительный ущерб в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа (KEZAD) в Абу-Даби в субботу утром, сообщил телеканал "Аль-Джазира". "В результате атаки пострадало множество сотрудников. (...) Оценка ущерба продолжается", - цитирует телеканал заявление компании. В EGA подчеркнули, что "ущерб - существенный". EGA - крупнейший производитель алюминия в ОАЭ. Завод компании в Аль-Тавиле специализируется на переработке лома и производстве первичного алюминия.

В свою очередь мировые цены на нефть 30 марта утром продолжают умеренно подрастать после заметного скачка вверх в конце прошлой недели на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 2,22%, до $115,07 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,81%, до $101,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в результате американской операции в Иране уже произошла смена режима, и новые руководители "разумны". "Смена режима уже произошла, если вы уже видите, потому что один режим был уничтожен, разрушен, они все мертвы. (...) Следующий режим по большей части мертв, а с третьим режимом мы имеем дело с другими людьми, чем кто-либо когда-либо имел дело прежде. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я считаю, что режим сменился, и честно говоря, они очень разумны", - заявил Трамп журналистам на борту самолета. При этом американский лидер не уточнил, кого именно он имеет в виду и с кем конкретно США имеют дело.

Между тем в опубликованном в ночь на понедельник интервью Financial Times Трамп также назвал нынешние власти Ирана "совершенно иными людьми" и "очень профессиональными". Кроме того, он предположил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. "Сын (погибшего в результате американских ударов аятоллы Али Хаменеи - ИФ) либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали", - сказал американский президент.

С прибытием американского экспедиционного батальона морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток могут начаться военные операции по разблокировке Ормузского пролива, сообщила в субботу газета Тhe New York Times. Как отмечает издание, военные эксперты считают, что с помощью морской пехоты Пентагон сможет атаковать иранские острова в Персидском заливе и Ормузском проливе с целью уничтожения там баз, которые угрожают коммерческому судоходству. Для проведения таких операций прибывшие морпехи имеют необходимое вооружение и воздушное прикрытие. Но очистка всех этих островов от иранских сил займет много времени.

Эксперты указывают, что пока неясно, какие конкретно задачи будут поставлены перед морскими пехотинцами по открытию Ормузского пролива, который в значительной степени закрыт из-за атак иранских сил. Авиаудары США уже лишили Иран больших военных кораблей, и он начал активно использовать быстроходные катера с минами, способные уклоняться от ударов авиации. Эти катера могут запускаться с побережья и с островов, расположенных вблизи Ормузского пролива.

США заявляют о желании вести переговоры с Тегераном, но на самом деле ведут приготовления к наземной операции, заявил в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. "Враг публично направляет послания о переговорах, а тайным образом планирует наземную операцию", - приводит "Аль-Джазира" слова Галибафа. Он отметил, что иранские военные готовы к противостоянию американским войскам. По словам спикера, Иран ведет долгую и сложную борьбу, в которой в итоге одержит верх. Галибаф пообещал, что Иран не прекратит ракетные удары.

США в случае начала наземных операций в Иране ждет поражение, заявил в воскресенье представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари. "У агрессии и оккупации не будет другого исхода, кроме как постыдного пленения, распада и исчезновения напавших", - приводит "Пресс-ТВ" его слова.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану вторжением и захватом его островов в Персидском заливе. Однако, отметил Зольфагари, в свою очередь иранские военные лишь "ведут счет" до уничтожения американских войск, если они начнут высадку на иранскую территорию.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу назвал не соответствующими действительности заявления, что американские гарантии безопасности Киеву увязываются с отводом украинских военных из Донбасса. "Это ложь. Очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает - это неправда. Ему сказали не это", - сказал Рубио в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится", - разъяснил американский госсекретарь.

Он отметил, что США лишь довели до сведения Киева позицию РФ по Донбассу: если украинские власти не пойдут на уступки, конфликт продолжится. Рубио подчеркнул, что в данном случае решение остается за Киевом, Вашингтон лишь выполняет функции посредника. Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему желают урегулировать украинский кризис, однако новых встреч по этой теме пока не запланировано.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на ближневосточном конфликте. Президент США Дональд Трамп вновь отложил атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, однако очередные удары в регионе ограничили поток танкеров в Ормузском проливе. По информации The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще до 10 тыс. солдат.

Скачок цен на энергоносители в этом месяце уже снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в текущем году, а война усилила стагфляционные риски для американской экономики. Эти риски еще больше выросли после новостей о том, что Китай начал два расследования в отношении торговых практик США.

Устойчивое нахождение инфляции на уровне выше целевых 2% грозит тем, что сырьевой шок станет крупной проблемой, а не просто разовым неблагоприятным событием, заявила в ходе конференции в Сан-Франциско президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон. По ее мнению, выросли риски как для инфляции, так и для экономического роста, но рынок труда хрупок и не разгоняет рост цен.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром уже не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,02%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 30 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Гонконга, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,2-3,3%.