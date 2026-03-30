Генштаб РФ исключил утечку персональных данных из реестра воинского учета

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский реестр воинского учета подвергается атаками с серверов в США и Аргентине, утечек персональных данных не допущено, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

"Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учета подвергается атакам со стороны хакерских группировок. Основные серверы, с которых они осуществляются, расположены в США и Аргентине", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Всего было совершено более 19 миллионов атак. Вместе с тем реализованные меры защиты информации позволили обеспечить постоянную работу реестра в штатном режиме, утечек персональных данных граждан не допущено", - сообщил Бурдинский.