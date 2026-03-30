Володин отметил, что лишь 13-15% мигрантов в РФ работают в сфере строительства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что лишь 13-15% иностранных граждан работают в сфере строительства в РФ.

Тема нехватки рабочей силы для исполнения контрактов в строительной отрасли звучит от Министерства строительства и ЖКХ, связывается в том числе с ужесточением миграционной политики, отметил председатель Госдумы.

"При этом только лишь 13-15% иностранных граждан работают в сфере строительства", - написал Володин. И рабочую силу, привлекаемую из-за рубежа, "как показывает опыт, нельзя назвать дешевой", добавил он.

Вопросы недостатка рабочей силы в сфере строительства нужно решать путем повышения производительности труда, а не через привлечение большого числа мигрантов.

"Возвращаясь к проблемам строительной отрасли, правильно заняться решением задачи повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, подготовки профессиональных кадров. Да, это сложнее, чем привлечение рабочей силы из-за рубежа", - написал Володин в понедельник в своем канале в Мах.

По его мнению, "когда идут по легкому пути, как правило, через какое-то время это приводит к большим сложностям, чем в его начале", что можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

Вячеслав Володин Госдума
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });