Володин отметил, что лишь 13-15% мигрантов в РФ работают в сфере строительства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что лишь 13-15% иностранных граждан работают в сфере строительства в РФ.

Тема нехватки рабочей силы для исполнения контрактов в строительной отрасли звучит от Министерства строительства и ЖКХ, связывается в том числе с ужесточением миграционной политики, отметил председатель Госдумы.

"При этом только лишь 13-15% иностранных граждан работают в сфере строительства", - написал Володин. И рабочую силу, привлекаемую из-за рубежа, "как показывает опыт, нельзя назвать дешевой", добавил он.

Вопросы недостатка рабочей силы в сфере строительства нужно решать путем повышения производительности труда, а не через привлечение большого числа мигрантов.

"Возвращаясь к проблемам строительной отрасли, правильно заняться решением задачи повышения производительности труда и престижа рабочих профессий, подготовки профессиональных кадров. Да, это сложнее, чем привлечение рабочей силы из-за рубежа", - написал Володин в понедельник в своем канале в Мах.

По его мнению, "когда идут по легкому пути, как правило, через какое-то время это приводит к большим сложностям, чем в его начале", что можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.