Суды удовлетворили 100% поданных Центром правовой помощи РКН в 2025 году исков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Все составленные в 2025 году специалистами Центра защиты прав граждан в цифровой среде Роскомнадзора (РКН) иски были удовлетворены, число обращений за год выросло почти в полтора раза, говорится в публичном отчете о деятельности Центра за прошлый год.
Согласно отчету, в прошлом году в центр обратились 11 044 заявителя, что на 44% больше, чем годом ранее, когда за помощью обратились 7 694 человека. Почти в 70% случаев обращения в центр в 2025 году касались мошеннических действий, 8% были посвящены обработке персональных данных, по 1% - защите персональных данных потребителей, защите чести и достоинства и нежелательной рекламе. Всего специалистами центра было составлено 59 исковых заявлений в суд, все они были удовлетворены, уточняется в отчёте.

Также за отчетный период были урегулированы 92 досудебные претензии на общую сумму 6,04 млн рублей и отменены 47 судебных приказов о взыскании долгов по неправомерным договорам займа.

"Наша главная задача – защита прав граждан в интернете. 68% всех обращений – это заявления россиян, пострадавших от онлайн-мошенников. Мы не только консультируем, но и даём людям реальные инструменты для защиты своих прав, представляем их интересы в суде. В 2025 году наши юристы подготовили от имени граждан почти 7,5 тыс. претензий, жалоб, требований и иных документов – это в полтора раза больше, чем в 2024 году", - отметила директор Центра Людмила Куровская, чьи слова привели в пресс-службе РКН.

По данным РКН, в Центр в 2025 году очно и дистанционно обращались жители из всех федеральных округов страны.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан 13 сентября 2021 года по инициативе РКН на базе подведомственного ему "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ). Юристы Центра оказывают помощь жителям всех регионов России безвозмездно. Офисы Центра находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в СВО

 МЧС сообщило о стабилизации ситуации с подтоплением из-за непогоды в Дагестане

