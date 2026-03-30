Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России обсуждает принуждение Apple к возвращению популярных российских приложений в App Store; в частности, речь идет о приостановке оплаты сервисов компании со счета мобильного телефона, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве РФ.

По словам источника, Минцифры РФ на совещании с "большой четверкой" операторов связи 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store.

"В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что компания Apple, начиная с 2022 года, убрала из своего магазина приложений App Store десятки популярных российских приложений – банковские, картографические, агрегаторы и другие популярные приложения, объясняя свои действиями санкциями.

Кроме того, сказал собеседник агентства, Apple не исполняет решение ФАС об "окне выбора" поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в РФ, а также игнорирует требование закона № 194 об установке российского магазина приложений RuStore. "Также Apple ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок", - добавил он.

