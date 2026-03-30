Forbes сообщил о просьбе к телеком-операторам брать плату за использование VPN

Платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Телеком-операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. Об этом шла речь на совещаниях, которые провел глава Минцифры Максут Шадаев с представителями бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на источники.

На совещаниях присутствовали представители крупных операторов связи, цифровых платформ (таких как VK, Ozon, "Авито", Wildberries, "Яндекс") и интернет-ритейла.

По данным источников Forbes, Шадаев попросил принять меры против использования клиентами компаний средств обхода блокировок. В частности, операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, говорит один из источников Forbes. Еще один собеседник издания в телеком-отрасли сказал, что такая опция должна заработать до 1 мая.

Источник Forbes на IT-рынке и собеседник издания в одной из крупных интернет-компаний рассказали, что платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.

При этом, по данным источников, глава Минцифры не исключил также возможности введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. Однако министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

Представители компаний воздержались от комментариев.

