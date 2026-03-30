Кабмин поддержал проект о заверении нотариусом договоров об ипотеке между физлицами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами, в том числе между индивидуальными предпринимателями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

По его словам, "целью законопроекта является установление дополнительной защиты прав заемщика при их вступлении в правоотношения с кредитором - физическим лицом".

Изменения предлагается внести в статью 53 закона "О государственной регистрации недвижимости".

В сопроводительных документах к проекту закона отмечается, что сейчас при вступлении заемщика в правоотношения с кредитором - физическим лицом заемщик может оказаться в невыгодном экономическом положении по сравнению с правоотношениями, регулируемыми законом "О потребительском кредите (займе)" в которых в качестве кредитора выступает профессиональный кредитор, а заемщику предоставлен целый ряд гарантий, защищающих его права и законные интересы.

Там же приводятся данные Банка России, согласно которым доля физических лиц, на систематической основе предоставляющих займы под залог жилой недвижимости в отсутствие статуса профессионального кредитора, значительна - за 9 месяцев 2025 г. порядка 100 субъектов.

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть необходимость обязательного нотариального удостоверения договоров ипотеки, обеспечивающих требования кредитора физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, по договору займа, заключенному с другим физическим лицом.

Данное предложение обуславливается положениями Основ законодательства РФ о нотариате, содержащего специальные нормы, направленные на формирование у сторон сделки представления о ее возможных последствиях и предупреждения недействительности сделки, считают разработчики.

Собеседник агентства добавил, что законопроект внесен Минфином России во исполнение пункта 5.3 раздела V "Борьба с нелегальными кредиторами" плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренного правительством РФ.

В настоящее время возможно заключение ипотеки между физическими лицами, когда один человек предоставляет кредит другому под залог недвижимости.

Некоторые ситуации, в которых используется такая ипотека: продажа недвижимости в рассрочку, частные займы, обеспечение долговых обязательств.