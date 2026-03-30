Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Луговского в Запорожье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Луговское в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боев нанесено поражение формированиям противника в районах ряда населённых пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинская армия потеряла на этом участке более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств, говорится в сводке.

Российские военные сообщили, что в результате боевых действий в районе населенного пункта Луговское Запорожской области под контроль взят район обороны ВСУ площадью более 7 квадратных километров.

"Уничтожено более двух взводов живой силы противника, зачищено свыше 150 строений и укрепленных позиций. Освобождение Луговского позволило существенно улучшить тактическое положение подразделений группировки "Восток" на данном участке", - заявили в Минобороны РФ.