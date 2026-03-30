Военные заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по авиатехнике на военных аэродромах Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 162 районах.