Военные заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по авиатехнике на военных аэродромах Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 162 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

 Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

 В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

 Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата

Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в СВО

 Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в СВО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8850 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
