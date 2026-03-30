Минобороны заявило, что в Харьковской области взято под контроль Новоосиново

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Новоосиново в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

В ходе боев военнослужащие группировки "Запад" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике украинских вооружённых формирований в районах нескольких населённых пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и РЛС контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям противника в районах ряда населённых пунктов на территории ДНР. Потери украинской армии составили 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах ряда населённых пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Войска группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населённых пунктов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции РЭБ и два склада материальных средств, сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщает министерство обороны РФ.