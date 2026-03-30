Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает провести в России с 1 июля эксперимент по предоставлению социальных льгот по карте "Мир". Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 14 апреля.

"Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой "Мир" любым удобным способом. Минцифры разместило для общественного обсуждения документ с инициативой провести такой эксперимент", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отметили, что участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан.

"Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах. Если эксперимент будет признан успешным, будет рассмотрена возможность масштабирования сервиса на всю страну", - уточнили в Минцифры.

Планируется, что сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. В случае принятия постановления по карте "Мир" можно будет получать: льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте, скидки в магазинах или аптеках, а также скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры.

"Карту любого банка платёжной системы "Мир" нужно будет указать в личном кабинете на Госуслугах. Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых, система самостоятельно обновит информацию", - сообщили в Минцифры.

"Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, - информация останется конфиденциальной", - отметили в министерстве.

Проект получит название "Моя карта "Мир" и будет реализован совместно с Банком России, оператором национальной системы платежных карт - АО "НСПК" и рядом других ведомств, добавили в пресс-службе.