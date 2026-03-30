Путин и Вучич обсудили стратегическое партнерство, включая нефтегазовую отрасль

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - По инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства, включая взаимодействие в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях, подготовку к предстоящему в апреле очередному заседанию Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Александр Вучич выразил благодарность за продолжение стабильных поставок российского газа, столь важных для поддержания энергобезопасности страны", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "лидеры подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и нынешнюю масштабную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке".

Президент Сербии поделился оценками обстановки на Балканах.

"С обеих сторон подчеркнуты принципиальное значение резолюции 1244 СБ ООН для урегулирования проблемы Косово, а также необходимость обеспечения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Президенты условились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Александр Вучич Сербия
Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

